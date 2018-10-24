СМИ: МВФ ожидает дальнейшего повышения цен на газ на Украине

Международный валютный фонд по-прежнему требует от Украины увеличения стоимости газа в рамках изначального плана, но теперь к осени 2019 года.

Об этом пишет «Экономическая правда».

«Программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договорённостям, должна ещё на 40%», — говорится в статье.

Отмечается, что очередное повышение ожидается весной следующего года — на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

19 октября украинский премьер сообщил, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.