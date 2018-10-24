Митинг против цен на газ проходит у администрации президента Украины

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Митинг против повышения цены на газ для населения начался возле администрации президента Украины, передаёт РИА Новости.
Митинг против цен на газ проходит у администрации президента Украины
  • Reuters

Отмечается, что акция протеста организована партией «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Участники митинга стоят на пересечении Институтской и Банковой улиц, проход непосредственно к администрации перекрыт полицейскими.

Ранее стало известно, что депутаты украинской партии «Оппозиционный блок» предлагают парламентариям Верховной рады потребовать от кабинета министров отказаться от решения повысить цену на газ для населения.

19 октября украинский премьер сообщил, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.

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