На Украине оценили рост тарифов на тепло и горячую воду из-за подорожания газа

Тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти на Украине примерно на 16% в результате подорожания газа, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду — это стоимость газа, по предварительным подсчётам, по моим подсчётам, это должно быть 16%», — цитирует Реву УНН.

По его словам, новые тарифы введут не раньше декабря.

Министр отметил, что на субсидии в этом отопительном сезоне понадобится примерно такая же сумма, как и в предыдущем.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране накоплены достаточные запасы газа для нормального прохождения зимнего периода.

С ноября газ на Украине подорожает на 23,5%.