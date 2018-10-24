На Украине оценили рост тарифов на тепло и горячую воду из-за подорожания газа
- РИА Новости
«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду — это стоимость газа, по предварительным подсчётам, по моим подсчётам, это должно быть 16%», — цитирует Реву УНН.
По его словам, новые тарифы введут не раньше декабря.
Министр отметил, что на субсидии в этом отопительном сезоне понадобится примерно такая же сумма, как и в предыдущем.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране накоплены достаточные запасы газа для нормального прохождения зимнего периода.
С ноября газ на Украине подорожает на 23,5%.