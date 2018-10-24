Тимошенко намерена изменить формат переговоров по Донбассу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после президентских выборов на Украине изменится формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе партии, об этом политик заявила, выступая на митинге в городе Казатин Винницкой области.

«Мы добьёмся мира, но на условиях Украины. Мы вернём наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём 2 млн беженцев», — сказала она.

По словам Тимошенко, война на востоке Украины «кое-кому очень выгодна». Она отметила, что стране нужна сильная контрактная армия.

«В мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду, за землю. Если мы не станем сильными и будем не способны защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире», — добавила она.

Ранее Тимошенко призвала реанимировать Будапештский меморандум и разработать новую стратегию мира в Донбассе.