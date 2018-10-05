«Не собираются вести диалог»: на Украине заявили о «плане Б» на случай запуска «Северного потока — 2»

Украинская компания «Нафтогаз» разработала «план Б» на случай запуска «Северного потока — 2». Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Между тем эксперты уверены, что не существует ни одного договора, по которому Москва обязана продолжать поставлять газ в Европу через Украину. Таким образом, так называемый план Б не имеет под собой никаких оснований, отмечают специалисты. В Госдуме не исключили, что очередной иск «Нафтогаза» — просто пиар-акция чиновников.

На Украине сообщили, что подготовили план Б на случай запуска «Северного потока — 2». Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в эфире Пятого канала, что Киев подал иск к России в Международный арбитраж.

«Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 млрд. Это как раз та сумма, которая отражает компенсацию ущерба, который понесёт Украина, если будет построен «Северный поток — 2», а мощности украинской ГТС не будут применены», — сказал Витренко.

Он отметил, что речь пойдёт «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не об уровне тарифа на транзит газа как такового.

Витренко не уточнил, из каких именно показателей складывается сумма иска. Но ранее в «Нафтогазе» подсчитали возможные потери, которые украинская компания будет нести в год при реализации «Северного потока — 2». Так, глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев сообщил, что ущерб составит $3 млрд в год. Это тот доход, который компания получает за транзит российского газа через Украину.

Эксперты отмечают, что требования Киева возместить убытки не имеют никакого смысла. Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил RT, что никто не будет компенсировать «недополученную тарифную выручку».

«С точки зрения здравого смысла это всё не имеет никакой почвы под собой. У «Газпрома» нет таких функций: нигде не записано, что компания должна обеспечивать жизнеспособность украинской газотранспортной системы и поддерживать её в любых ситуациях перечислением денег за транзитные объёмы. Если Украине очень нужно, чтобы кто-то содержал её систему, тогда Киеву надо было её в своё время передать в газотранспортный консорциум, от которого украинские власти отказались», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, разработанный Украиной план лишь свидетельствует о том, что Киев продолжает настаивать на своём и не готов к здоровому диалогу и поиску альтернативных бизнес-решений.

Погрузка труб в порту Мукран в Германии.

© Nord Stream 2

«Такие заявления, очевидно, свидетельствуют, что Украина не собирается вести конструктивный диалог. Это очень прискорбно, поскольку планами А, Б и В для Киева должен стать поиск и предложение конкурентоспособных условий, чтобы у покупателя услуг по транзиту был интерес к продолжению сотрудничества. А кроме того — предоставление необходимых гарантий, что этот транзит будет безопасным во всех смыслах», — заключил Гривач.

Напомним, что ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предложил способ, отличный от обращения в суд. Он объяснил, что Украина может заключить с Россией и Германией договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию. По его мнению, это будет твёрдой юридической гарантией.

Способ пиара

В Госдуме также уверены, что не существует ни одного документа, который юридически обязывал бы Россию продолжать работать с Украиной в газовой сфере. Исходя из этого, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что разработанный в «Нафтогазе» план не является жизнеспособным.

«Есть на Украине некоторые смешные управленцы. Может быть, у них есть ещё план «С», «D» и так до буквы «Z», но нет никаких договоров, по которым Российская Федерация обязана всю жизнь до скончания веков проводить транзит газа через Украину, — подчеркнул он. — Раз нет такого договора, то Россия имеет право искать и работать по всем другим направлениям по транзиту в Европу».

Более того, по оценке Ананских, представители украинской компании могут намерено изобретать недействующие варианты лишь для того, чтобы предложить хоть что-то. Таким образом они пытаются «потешить собственное самолюбие и, может быть, просто попиариться».

«Северный поток — 2» — это международный проект, который предусматривает прокладку двух ниток газопровода через Балтийское море. Согласно проекту, трубы проходят через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны, кроме Дании, выдали разрешение на прокладку газопровода. При этом, если Копенгаген всё же откажется его выдать, план будет разработан в обход королевства.

Несмотря на выгоды этого проекта для Европы, у него существуют и противники. Как отмечают эксперты, Киев, который потеряет свой доход от транзита российского топлива, пытается политизировать «Северный поток — 2». В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет трубопровод новым гибридным оружием. На сторону Украины встали также Латвия, Литва и Польша.

Укладка газопровода «Северный поток ‑ 2» в Финляндии.

© Nord Stream 2

США также активно препятствуют строительству. По мнению экспертов, Вашингтон таким образом пытается склонить Европу к заключению договоров на поставку сжиженного газа из Штатов. В Европе же не раз заявляли, что уважают стремление Вашинтона попасть на европейский рынок, но не готовы к тому, чтобы это происходило за счёт Брюсселя. Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, не раз заявлял, что прокладка трубопровода имеет исключительно экономические цели.