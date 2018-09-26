Минфин Украины подсчитал потери от запуска «Северного потока — 2»

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Минфин Украины опубликовал доклад, в котором говорится, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может лишить Украину примерно 3% ВВП.
Минфин Украины подсчитал потери от запуска «Северного потока — 2»
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«Реализация проекта «Северный поток-2» может привести к потерям за счёт уменьшения экспорта услуг примерно на 2,5—3% от ВВП (только прямые потери)», — говорится в докладе.

Кроме того, в нём отмечается, что реализация проекта позволит усилить роль Германии как «газового хаба» для потребителей Западной и Центральной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. Кроме того, он ранее также назвал неуместными «миллиардные траты» ФРГ на «Северный поток — 2».

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