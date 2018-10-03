Лавров: Украина как транзитёр газа доказала свою ненадёжность

Украина как страна — транзитёр газа доказала свою ненадёжность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Сейчас, когда Украина доказала свою ненадёжность в качестве транзитёра, когда газотранспортная система Украины находится в состоянии достаточно тревожном, наша компания «Газпром» вместе с партнёрами из европейских стран соорудила первую ветку «Северного потока», — сказал Лавров.

Он отметил, что сейчас начинается строительство «Северного потока — 2», на что получены все необходимые разрешения.

«Также есть возможность для «Турецкого потока» стать не только российско-турецким проектом, но и проектом с участием Евросоюза и заинтересованных стран», — добавил дипломат.

RT ведёт прямую трансляцию.