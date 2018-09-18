Киев призвал парламент Норвегии не поддерживать «Северный поток — 2»
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Как заявил Парубий на совместном брифинге, во время разговора он поднял вопрос «Северного потока — 2», передаёт УНН.
«Призвал парламент Норвегии к солидарности относительно неприятия строительства «Северного потока — 2» как агрессивного энергетического проекта Путина», — добавил депутат.
По словам парламентария, его строительство направлено на увеличение энергетического давления на Европу.
Ранее Парубий назвал выдачу разрешений на строительство российского газопровода мощным ударом по Украине.
11 сентября посол Швеции в Москве Петер Эриксон исключил возможность остановки «Северного потока — 2».