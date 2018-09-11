Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока — 2»
- @nordstream2
«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, Швеция уже не может отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.
Эриксон отметил, что шведская сторона не может требовать остановки данного проекта.
«Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — подчеркнул он.
Ранее депутаты в Швеции призвали заблокировать строительство «Северного потока — 2».
Эксперт Валерий Журавель прокомментировал НСН позицию шведских политиков.
5 сентября началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что строительство газопровода возможно остановить «булавой» санкций США.