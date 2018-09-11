Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.
Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока — 2»
  • @nordstream2
  • Twitter

«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, Швеция уже не может отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.

Эриксон отметил, что шведская сторона не может требовать остановки данного проекта.

«Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — подчеркнул он.

Ранее депутаты в Швеции призвали заблокировать строительство «Северного потока — 2».

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал НСН позицию шведских политиков

5 сентября началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что строительство газопровода возможно остановить «булавой» санкций США

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить