Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока — 2»

Заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, Швеция уже не может отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.

Эриксон отметил, что шведская сторона не может требовать остановки данного проекта.

«Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — подчеркнул он.

Ранее депутаты в Швеции призвали заблокировать строительство «Северного потока — 2».

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал НСН позицию шведских политиков.

5 сентября началась укладка «Северного потока — 2» в Финляндии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что строительство газопровода возможно остановить «булавой» санкций США.