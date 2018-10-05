На Украине рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока — 2»

В украинском «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» Киева на случай запуска «Северного потока — 2». Как отметил коммерческий директор компании Юрий Витренко, Украина подала иск к России в Международный арбитраж.

«Мы подали соответствующий иск в арбитраж — это $12 млрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба, который испытает Украина, если будет построен «Северный поток — 2», а мощности украинской ГТС не будут применены», — сказал Витренко в эфире «5-го канала».

Ранее на Украине оценили возможный ущерб от реализации «Северного потока — 2».

Также постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предложил способ снизить ущерб для страны от «Северного потока — 2».

По его словам, Украина может заключить с Россией и Германией договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию.