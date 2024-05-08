«Успели вызвать скорую»: попавших под обстрел ВСУ машинистов локомотива из Донбасса спас отряд МЧС

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3 марта 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по населённому пункту Харцызск в ДНР. Под обстрел попали железнодорожная станция и пути. В результате пострадали два машиниста тепловоза. Один из них, Владимир Шереметьев, рассказал RT, как их с коллегой спас отряд МЧС.
В тот день машинисты Владимир Шереметьев и Алексей Митрофанов перегоняли локомотив на железнодорожную станцию Харцызска. Уже на подъезде к пункту назначения они попали под обстрел.
По словам Шереметьева, взрывной волной разбило лобовое стекло, их засыпало осколками. Алексею стёкла порезали лицо, а Владимир получил ранения живота.
«Мы успели вызвать скорую. Дальше я плохо помню, потому что потерял сознание. Знаю, что с тепловоза меня сняли работники МЧС. Доставили в больницу на скорой помощи», — рассказывает мужчина.
Чтобы извлечь все осколки из брюшной полости, врачам пришлось трижды оперировать Шереметьева. Сейчас он проходит реабилитацию.
Алексей Митрофанов уже восстановился, порезы оказались неглубокими.