В Ростове-на-Дону рассматривают дело о попытке совершения теракта бывшим пограничником Украины

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина Украины Дениса Сторожука, который принимал участие в боях против ВС России в Мариуполе, и его 64-летней сообщницы Валентины Заярной. Подсудимые обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в подготовке теракта. Об этом RT сообщил представитель суда.

Бывший пограничник Украины Денис Сторожук занимал должность начальника оперативно-разыскного отдела Донецкого пограничного отряда. Как следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился RT, после начала СВО Сторожук принимал участие в боевых столкновениях с российскими военнослужащими в Мариуполе. Позднее, когда город был освобождён, он скрывался у своей знакомой Валентины Заярной.



Как установило следствие, в период с сентября 2022 года по март 2023-го Сторожук связался с ГУР МО Украины, чтобы выехать с территории ДНР. Сотрудники украинской разведки предложили ему совершить теракт — организовать подрыв с целью ликвидировать заместителя председателя комитета по безопасности и обороне Народного совета ДНР.



«Сторожук, разделяя идею о необходимости возвращения ДНР в состав Украины, действуя из личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю ДНР, РФ и ВС РФ, согласился на предложение», — говорится в обвинительном заключении.



Экс-пограничник через связных от ГУР получил взрывное устройство и его компоненты и рассказал о своих намерениях Заярной, которая дала согласие на хранение взрывного устройства в своей квартире.

Следствие отмечает, что Сторожук стал использовать Заярную в качестве курьера. В частности, она забирала поддельный паспорт из тайника, по которому обвиняемый должен был попасть на Украину после совершения теракта.



В марте 2023 года сотрудники УФСБ России по ДНР задержали обоих, изъяли взрывчатку, её компоненты и поддельный документ.



Бывшему военнослужащему вменяется незаконное приобретение и хранение взрывчатки, покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, вербовка, попытка теракта и подделка документов.



Сообщница Заярная обвиняется в участии в террористической организации, покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки.



RT продолжит следить за судебным процессом.



Ранее RT сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков.