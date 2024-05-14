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Суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков

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Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике.
Суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передаёт ТАСС. 

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через интернет-мессенджер Telegram установили контакты с боевиками МТО в Сирии», — рассказали в ведомстве. 

По данным ФСБ, сторонники террористов прибыли в Черкесск и арендовали там квартиру. Для атаки они выбрали одно из административных зданий. 

Правоохранители задержали боевиков в процессе сборки взрывного устройства. 

Ранее ФСБ задержала жителя Тамбова, который готовил взрывы по указанию спецслужб Украины. 

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