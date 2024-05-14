Суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков
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Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передаёт ТАСС.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через интернет-мессенджер Telegram установили контакты с боевиками МТО в Сирии», — рассказали в ведомстве.
По данным ФСБ, сторонники террористов прибыли в Черкесск и арендовали там квартиру. Для атаки они выбрали одно из административных зданий.
Правоохранители задержали боевиков в процессе сборки взрывного устройства.
Ранее ФСБ задержала жителя Тамбова, который готовил взрывы по указанию спецслужб Украины.