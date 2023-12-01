Свыше 125 тыс. человек и более 16 тыс. единиц вооружения: Шойгу огласил потери ВСУ за полгода с начала контрнаступления

Группировки российских войск в зоне СВО наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военнослужащие ВС РФ занимают более выгодное положение и расширяют зоны контроля на всех направлениях. В ноябре особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад. При этом глава российского МО сообщил, что ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли свыше 125 тыс. человек и более 16 тыс. единиц различного вооружения.

Вооружённые силы Украины за полгода так называемого контрнаступления потеряли свыше 125 тыс. человек и более 16 тыс. единиц различного вооружения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены. Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — подчеркнул он.

По его словам, в ноябре в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад.

Глава МО РФ также подчеркнул, что ситуация на поле боя не изменилась, несмотря на тотальную мобилизацию на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов.

«Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, — сказал Шойгу. — Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооружённых сил с учётом опыта специальной военной операции».

На прошлой неделе Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщал, что все попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили из противотанкового ракетного комплекса танк Leopard 1A5 на подступах к переднему краю обороны на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Владимира Лугового, боевая техника немецкого производства «бесславно сгорела». За уничтожение танка госнаграды и денежный сертификат получили бойцы с позывными Питер и Якут.

Кроме того, на этой неделе подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили населённый пункт Артёмовское на Донецком направлении.

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В свою очередь, фрегат Черноморского флота нанёс удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным Минобороны России, залповый пуск был выполнен из акватории Чёрного моря, все назначенные цели были поражены.

Подготовка российских войск

Сергей Шойгу также сообщил, что основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач СВО.

«Сегодня в Вооружённых силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации», — подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, в зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Кроме того, в течение 2024 года намечено проведение десятка учений в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Генерал армии отметил, что около 20 манёвров пройдут с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре — в рамках ОДКБ и ШОС.

«Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооружённых сил. Реализация комплекса мероприятий боевой учёбы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки», — пояснил он.