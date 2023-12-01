Российский боец рассказал RT о постоянной работе по освобождению Марьинки

Российский боец из 103-го полка с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что работа по освобождению Марьинки не останавливается ни на час.

По его словам, операторы FPV-дронов и российская артиллерия работают слаженно — круглосуточно подавляют огневые точки противника.

Обстановка в Марьинке по-прежнему горячая: российские военные добивают оставшихся в западной части города вэсэушников. Украинские бойцы оборудовали в руинах опорные пункты и пытаются их удерживать. При этом вражеские атаки стали менее интенсивными.

Ранее замкомбата с позывным Соболь рассказал Андрице о попытках украинских военных прорвать позиции ВС России около Кременной.