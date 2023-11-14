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Замкомбата ВС России рассказал RT о попытках ВСУ прорвать позиции у Кременной

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Замкомбата с позывным Соболь рассказал военкору RT Владу Андрице о попытках украинских военных прорвать позиции ВС России около Кременной.
Замкомбата ВС России рассказал RT о попытках ВСУ прорвать позиции у Кременной
  • AP

По его словам, против российских бойцов киевские власти на данном направлении бросают в том числе боевиков «Азова»*, «Кракена» и наёмников.

Соболь также рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» в лесах близ Кременной способны автономно в течение недели отбивать атаки ВСУ, работая без перерыва. Для этого у них хватает и еды, и оружия.

Несмотря на мощнейшие укрепления ВС России, украинские ДРГ атакуют почти каждый день. Но безуспешно.

Ранее авиация группировки «Центр» нанесла удары по националистам «Азова»*.

Также беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков, а также 22 единицы техники и около 100 военных ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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