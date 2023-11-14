Авиация группировки «Центр» нанесла удары по националистам «Азова»
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Отмечается, что всего потери противника составили до 150 военнослужащих и пикап.
Ранее Военная хроника рассказала о ситуации с боями ВС России и ВСУ в Херсонской области.
Также сообщалось, что российские подразделения отразили 11 атак штурмовиков ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.