Армейская авиация группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»*.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что всего потери противника составили до 150 военнослужащих и пикап.

Ранее Военная хроника рассказала о ситуации с боями ВС России и ВСУ в Херсонской области.

Также сообщалось, что российские подразделения отразили 11 атак штурмовиков ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.