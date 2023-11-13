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На четырёх направлениях СВО: российские подразделения отразили 11 атак штурмовиков ВСУ

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Роман Шимаев
В течение прошедших суток подразделения ВС РФ отразили 11 атак бригад ВСУ в зоне СВО, одну из них — в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Также были отражены атаки украинских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Общие потери ВСУ в личном составе за сутки составили более 700 человек. Кроме того, средствами ПВО было сбито десять украинских беспилотников.
На четырёх направлениях СВО: российские подразделения отразили 11 атак штурмовиков ВСУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сводке МО также говорится, что было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопокровка (Запорожская область).

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — говорится в сообщении.

10 ноября оборонным ведомством было опубликовано видео, как воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Работино. После осуществлённой атаки украинские военнослужащие сдались в плен.

Ситуация на других линиях фронта

Ещё четыре атаки штурмовых групп 30, 54 и 57-й механизированных бригад ВСУ было отражено подразделениями Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

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Подразделения группировки войск «Центр» слаженными действиями отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка Нацгвардии на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии было нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Помимо этого, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Артёмовское направление

Кроме того, Минобороны России опубликовало кадры боевого применения военнослужащими воздушно-десантных войск FPV-дронов-камикадзе на Артёмовском направлении.

Отмечается, что беспилотники применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники националистов.

«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены», — сообщили в ведомстве.

  • Поразили противника дронами: российские десантники работают на Артёмовском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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