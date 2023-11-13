На четырёх направлениях СВО: российские подразделения отразили 11 атак штурмовиков ВСУ

В течение прошедших суток подразделения ВС РФ отразили 11 атак бригад ВСУ в зоне СВО, одну из них — в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Также были отражены атаки украинских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Общие потери ВСУ в личном составе за сутки составили более 700 человек. Кроме того, средствами ПВО было сбито десять украинских беспилотников.

На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сводке МО также говорится, что было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопокровка (Запорожская область).

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — говорится в сообщении.

10 ноября оборонным ведомством было опубликовано видео, как воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Работино. После осуществлённой атаки украинские военнослужащие сдались в плен.

Ситуация на других линиях фронта

Ещё четыре атаки штурмовых групп 30, 54 и 57-й механизированных бригад ВСУ было отражено подразделениями Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» слаженными действиями отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка Нацгвардии на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии было нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Помимо этого, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Артёмовское направление

Кроме того, Минобороны России опубликовало кадры боевого применения военнослужащими воздушно-десантных войск FPV-дронов-камикадзе на Артёмовском направлении.

Отмечается, что беспилотники применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники националистов.

«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены», — сообщили в ведомстве.

Поразили противника дронами: российские десантники работают на Артёмовском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.