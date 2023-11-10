МО опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ при штурме их позиций у Работина

Минобороны России показало кадры штурма позиций украинских войск российской армией в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

Бойцы общевойскового соединения Южного военного округа нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ в лесопосадках. Они подавили огневые точки противника ударными дронами и после этого атаковали подразделения Киева.

«Украинские военнослужащие сделали единственно правильный выбор — сдались в плен», — заявило ведомство.

Ранее Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники 117-й бригады теробороны и 118-й мехбригады ВСУ в районе Работина.