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МО опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ при штурме их позиций у Работина

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Минобороны России показало кадры штурма позиций украинских войск российской армией в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.
МО опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ при штурме их позиций у Работина
  • © Минобороны РФ

Бойцы общевойскового соединения Южного военного округа нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ в лесопосадках. Они подавили огневые точки противника ударными дронами и после этого атаковали подразделения Киева.

«Украинские военнослужащие сделали единственно правильный выбор — сдались в плен», — заявило ведомство.

Ранее Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники 117-й бригады теробороны и 118-й мехбригады ВСУ в районе Работина.

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