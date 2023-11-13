Свыше 80 боевиков убиты и ранены: ВС РФ пресекли пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки войск «Восток» отразили пять попыток ротации бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, об этом заявили в пресс-центре группировки. Так, там сообщили, что было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено семь миномётных расчётов. Общие потери ВСУ составили свыше 80 боевиков убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации бригад ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — подчеркнул он.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы украинская армия потеряла семь миномётных расчётов.

«Потери противника составили две БМП, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, свыше 80 боевиков убитыми и ранеными», — заключил он.

Кроме того, на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым и разведывательным группам 24-й механизированной бригады и 15-го полка Нацгвардии Украины. Также артиллерия поразила около 140 целей ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.

На Донецком направлении было отражено пять атак ВСУ, отметил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Противник потерял до 250 военнослужащих ранеными и убитыми, три боевые бронемашины и три пикапа.

При этом начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении было отражено две контратаки штурмовых групп 54-й бригады ВСУ. По его словам, общие потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронемашины «Козак», пункт боепитания и беспилотник.

РХБЗ

13 ноября 2023 года в Вооружённых силах Российской Федерации в 105-й раз отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Эти спецвойска предназначены для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, связанных с последствиями применения оружия массового поражения, направленных на снижение потерь личного состава ВС РФ и выполнение поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения.

На их вооружении стоят тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» с увеличенной дальностью стрельбы и площадью поражения, аналогов которым в мире не существует.

«За два года участия в СВО соединений и воинских частей войск РХБ защиты две бригады получили почётное наименование «гвардейская», четыре офицера удостоены высшего звания «Герой Российской Федерации», государственными и ведомственными наградами награждены 3,9 тыс. военнослужащих. Среди них 310 кавалеров ордена Мужества, четверо из которых удостоены этой высокой награды дважды», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Вооружённых силах России отмечается 105-я годовщина со дня образования войск РХБЗ

Сергей Шойгу в своём поздравлении отметил, что личный состав войск РХБЗ благодаря мастерству, отличной боевой выучке и ответственному подходу к делу успешно решает задачи в ходе проведения СВО, вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших достижений на благо Отечества!» — добавил он.

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«После окончания СВО мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине»

На Западе растёт понимание того, что у киевского режима отсутствуют успехи в ходе контрнаступления. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что западные СМИ просто подхватили очевидные вещи, которые мы наблюдаем уже довольно давно. Украинское контрнаступление, так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается. На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что Россия располагает достаточным количеством рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить СВО победой, достигнув поставленных целей.

При этом в Москве понимают, что Запад, который был создателем киевского режима, «постарается сделать всё возможное, чтобы удержать его на плаву». В этой связи Полянский указал, что российская сторона призывает обсуждать поставки западного оружия на Украину на площадке ООН, но западные коллеги не хотят «смотреть в зеркало» и искать причины проблемы.