Полянский: Запад сделает всё для удержания Украины на плаву
«Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать всё возможное, чтобы удержать его на плаву», — цитирует РИА Новости Полянского.
Он отметил, что в России никто не делает ставку на прекращение западной помощи для Украины.
По его словам, с начала конфликта было очевидно, что ВСУ смогут вести боевые действия только с поддержкой Запада.
Обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин «имеет представление о долгосрочном мышлении», тогда как поддержка Украины в Соединённых Штатах «уже даёт трещины».