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Полянский: Запад сделает всё для удержания Украины на плаву

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Страны Запада сделают всё для того, чтобы удержать Украину на плаву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать всё возможное, чтобы удержать его на плаву», — цитирует РИА Новости Полянского.

Он отметил, что в России никто не делает ставку на прекращение западной помощи для Украины.

По его словам, с начала конфликта было очевидно, что ВСУ смогут вести боевые действия только с поддержкой Запада.

Обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин «имеет представление о долгосрочном мышлении», тогда как поддержка Украины в Соединённых Штатах «уже даёт трещины».

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