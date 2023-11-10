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Hill: Россия играет вдолгую на Украине, а поддержка США ослабевает

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Украинская армия так и не смогла прорвать российскую оборону в зоне спецоперации, теперь «предсказание Владимира Путина» о том, что Россия «выигрывает вдолгую» в ситуации вокруг Украины, может стать реальностью, пишет американская газета The Hill.
Hill: Россия играет вдолгую на Украине, а поддержка США ослабевает
  • РИА Новости

По мнению журналиста Уэсли Калпа, планы Москвы будут реализованы, если США не проявят твёрдую приверженность стратегии, направленной на доведение конфликта до победного конца.

Вместе с этим в то время, как военная логистика России для СВО «обретает форму», внутренние и международные факторы, обеспечивающие устойчивую поддержку Украины со стороны США, ослабевают, констатирует автор.

Предотвращение поражения Киева потребует от Вашингтона обеспечения устойчивого потока помощи Украине, подчёркивает газета.

Обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон ранее также выразил мнение, что Владимир Путин «имеет представление о долгосрочном мышлении», тогда как поддержка Украины в Соединённых Штатах «уже даёт трещины».

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