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ВС России сорвали пять ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

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За прошедшие сутки ВС России на Южно-Донецком направлении сорвали пять попыток украинских военнослужащих провести ротацию, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского», — цитирует РИА Новости Чехова.

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено семь украинских миномётных расчётов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле посёлка Зайцево кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

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