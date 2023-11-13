Военная хроника рассказала о ситуации с боями ВС России и ВСУ в Херсонской области

Военная хроника рассказала о ситуации с боями Вооружённых сил России и украинской армии в Херсонской области. Отмечается, что бои идут уже не одну неделю, однако реальных успехов у военных ВСУ нет, поэтому им приходится обходиться информационными операциями.

В разборе говорится, что ВСУ пытаются сохранить и расширить плацдарм в районе сёл Крынки и Казачьи Лагери в Алёшкинском районе.

Отмечается, что с учётом присутствия небольшого количества ДРГ на островах Днепра в прибрежной полосе территория, на которой в данный момент находятся украинские военные, составляет порядка 10 кв. км. В эту зону входят сёла Крынки и Казачьи Лагери, а также прилегающая территория, по которой ВСУ пытаются перемещаться.

«Подчеркнём, что якобы захваченная территория на самом деле изначально находилась в так называемой серой зоне. Продвинуться дальше у ВСУ не получается», — пишет Военная хроника.

Российские войска применяют по пехоте ВСУ численностью до двух рот ствольную артиллерию и FPV-дроны. При этом полностью уничтожить украинские войска из-за их разрозненности и малочисленности пока не удаётся.

«Выйти к Корсунскому заказнику, а также к трассе М-14 в сторону Крыма в данный момент украинской пехоте тяжело: сказываются и нехватка личного состава, и концептуальные проблемы, связанные с десантной операцией», — отмечается в разборе.

Подробнее — в материале Военной хроники.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.