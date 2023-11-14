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ТАСС: БОБР с 24 октября уничтожил девять танков и около 100 военных ВСУ

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Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков, а также 22 единицы техники и около 100 военных ВСУ.

Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.

Отмечается, что среди уничтоженных танков зафиксированы четыре Leopard.

«Ещё пять танков советского производства, три БМП Bradley, 2 БТР М-113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, БМП Husky, 12 пикапов», — говорится в сообщении.

Ранее экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО.

Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.

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