ТАСС: БОБР с 24 октября уничтожил девять танков и около 100 военных ВСУ
Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.
Отмечается, что среди уничтоженных танков зафиксированы четыре Leopard.
«Ещё пять танков советского производства, три БМП Bradley, 2 БТР М-113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, БМП Husky, 12 пикапов», — говорится в сообщении.
Ранее экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО.
Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.