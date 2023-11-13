RT в Telegram
Подпишись

Полянский: контрнаступление армии Украины не продвигается

Короткая ссылка
Контрнаступление украинских войск не продвигается, на Западе растёт понимание этого, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинское контрнаступление, так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, на наступление ВСУ на Западе возлагали очень много ожиданий.

Он отметил, что данная операция не оправдала ожиданий благодаря кропотливой работе ВС России.

«Я думаю, всё больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу», — добавил дипломат.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить