Контрнаступление украинских войск не продвигается, на Западе растёт понимание этого, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинское контрнаступление, так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, на наступление ВСУ на Западе возлагали очень много ожиданий.

Он отметил, что данная операция не оправдала ожиданий благодаря кропотливой работе ВС России.

«Я думаю, всё больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу», — добавил дипломат.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.