Долгожданное контрнаступление украинской армии, которое началось 4 июня, обернулось фиаско, о чём свидетельствует не только заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию на фронте «тупиковой», но и исследование, проведённое британским журналом The Economist.

Как сообщает ИноТВ, для наблюдения за интенсивностью боёв издание использовало спутниковую систему, изначально созданную для обнаружения пожаров.

Так, в середине августа она ежедневно фиксировала почти 1 тыс. вспышек огня, связанных с боевыми действиями, но с 13 октября — менее 300, что говорит о замедлении.

При этом в Киеве настаивают, что вместо бронетанковых частей они всё чаще используют пехотные подразделения, поэтому смогут продолжать атаки на российские позиции даже с наступлением зимы. Боеприпасы, однако, по-прежнему являются проблемой для украинской армии, и в итоге, судя по полученным показаниям, у неё может оказаться недостаточно снарядов, подчёркивается в статье.

«Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление, но не война. Партнёры Украины должны планировать длительную борьбу», — предупреждают авторы.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.