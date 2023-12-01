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Шойгу: эффективные действия ВС России значительно снизили возможности ВСУ

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Российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что эффективные действия Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции значительно снизили боевые возможности украинской армии.
Шойгу: эффективные действия ВС России значительно снизили возможности ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — отметил он.

Министр добавил, что тотальная мобилизация на Украине, а также массовые поставки вооружения со стороны западных стран не смогли повлиять на изменение ситуации на фронте в пользу ВСУ.

Шойгу добавил, что эти действия только увеличили количество потерь в украинской армии.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.

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