Шойгу: эффективные действия ВС России значительно снизили возможности ВСУ
- РИА Новости
Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
«Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — отметил он.
Министр добавил, что тотальная мобилизация на Украине, а также массовые поставки вооружения со стороны западных стран не смогли повлиять на изменение ситуации на фронте в пользу ВСУ.
Шойгу добавил, что эти действия только увеличили количество потерь в украинской армии.
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.