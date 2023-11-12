Военнослужащие российской группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника на Донецком направлении, заявили в МО РФ. По данным ведомства, противник потерял в этом секторе до 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Наряду с этим за сутки поражён пункт управления одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также уничтожено 42 украинских беспилотника.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России.

Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В районе н. п. Старица (Харьковская область) поражён склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии в районе Белогоровки (ЛНР).

Противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также на russian.rt.com Корреспондент RT показал, как российские бойцы держат оборону на берегу Днепра

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах н. п. Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

ВСУ потеряли здесь до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab, гаубица М119, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Никольское (ДНР).

Наряду с этим в районах Новомихайловки и Угледара (ДНР) поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По оценкам МО РФ, потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). В результате уничтожены до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах. Наряду с этим в районе Константиновки (Николаевская область) уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ.

Кроме того, в районе н. п. Антоновка (ДНР) поражён пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим сбито 42 украинских беспилотника.

Военкор RT Иван Полянский показал работу танкистов 200-й бригады Южной группировки войск на северном фланге Артёмовска. Как рассказал один из бойцов, их работа ведётся с закрытых огневых позиций.

«С дальних дистанций уничтожать технику противника, долговременные огневые сооружения и живую силу противника. Справляемся. Выезжаем, отрабатываем. Самое главное — потерь нет», — уточнил военный.

Он также отметил, что в последнее время активность ВСУ снизилась: вместо активного наступления, отражённого российскими военными, противник перешёл в позиционную оборону.

В сюжет также вошла попытка украинского дрона-камикадзе атаковать российский танк. Военные приготовились сбить его на подлёте, но система РЭБ сработала раньше.