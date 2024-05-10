Диетолог Гридина посоветовала сочетать шашлык со свежими овощами

Наталия Гридина, диетолог сервиса Budu, в беседе с RT дала советы, с какими продуктами лучше всего сочетать шашлык.

Эксперт посоветовала пожарить на мангале овощи, такие как кабачки, перцы и помидоры.

«Они не только придадут шашлыку новые вкусовые оттенки, но и обогатят его питательными веществами. Разноцветные овощи содержат множество полезных витаминов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета», — рассказала она.

В качестве закусок рекомендуется отдавать предпочтение свежим овощам, посоветовала специалист.

«Салаты из огурцов, помидоров, зелени и оливкового масла будут идеальным дополнением к мясу на гриле. Эти овощи обладают множеством полезных витаминов и микроэлементов, которые помогут поддержать здоровье», — добавила диетолог.

По её словам, выбор напитков также играет важную роль в здоровом питании во время длинных праздников.

«Вместо сладкой газировки рекомендуется пить больше воды, свежевыжатые соки или холодный чай. Эти напитки помогут предотвратить обезвоживание, которое появляется при потреблении жирной и жареной пищи», — пояснила собеседница RT.

Кроме того, она подчеркнула, что шашлык является белковым продуктом, но его употребление в больших количествах может оказаться вредным для здоровья.

«Чтобы определить безопасное для себя количество мяса, следует ориентироваться на размер ладони: порция должна быть подходящей для неё и обычно составляет не больше 200 г. Если употреблять больше необходимого количества мяса, то есть вероятность белковой интоксикации и развития заболеваний желудка. При наличии хронических заболеваний рекомендуется с осторожностью относиться к жареному мясу и предварительно проконсультироваться со специалистом», — предупредила Гридина.

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