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Военная хроника сообщает о контрударе ВС России в районе Урожайного

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Военная хроника сообщает о мощном контрударе армии России на участке фронта Урожайное — Старомайорское в ДНР.
Военная хроника сообщает о контрударе ВС России в районе Урожайного
  • РИА Новости

«С ночи по районам, занятым ВСУ, активно работает артиллерия. С мест сообщают, что по плотности огня и количеству техники это очень напоминает операцию в Авдеевке. ВСУ пытаются огрызаться, но сказываются нехватка сил и большие потери», — говорится в сообщении Военной хроники.

Накануне Военная хроника сообщила, что в районе населённого пункта Клещеевка 11 ноября «постепенно пошла зачистка села от ВСУ».

Украинские военные не ведут в этом населённом пункте активных боёв, в основном они сидят в развалинах и подвалах.

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