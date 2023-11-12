Военная хроника сообщает о контрударе ВС России в районе Урожайного
- РИА Новости
«С ночи по районам, занятым ВСУ, активно работает артиллерия. С мест сообщают, что по плотности огня и количеству техники это очень напоминает операцию в Авдеевке. ВСУ пытаются огрызаться, но сказываются нехватка сил и большие потери», — говорится в сообщении Военной хроники.
Накануне Военная хроника сообщила, что в районе населённого пункта Клещеевка 11 ноября «постепенно пошла зачистка села от ВСУ».
Украинские военные не ведут в этом населённом пункте активных боёв, в основном они сидят в развалинах и подвалах.