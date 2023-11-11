Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке на 11 ноября

Военная хроника рассказала, какая ситуация сложилась в районе населённого пункта Клещеевка на 11 ноября.

«Погода улучшилась и постепенно пошла зачистка села от ВСУ», — говорится в публикации.

По данным Военной хроники, военные ВСУ не ведут в этом населённом пункте активных боёв, в основном они сидят в развалинах и подвалах.

«С российской стороны активно работают FPV-дроны и артиллерия. Параллельно действиям в Клещеевке «Смерчи» и «Тюльпаны» активно насыпают ВСУ в районе опорника «Остров» и рядом с ним, отрабатывается логистика противника», — добавляет Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщала, что бой за село Клещеевка в ДНР перешёл в активную стадию.