Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке на 11 ноября
- РИА Новости
«Погода улучшилась и постепенно пошла зачистка села от ВСУ», — говорится в публикации.
По данным Военной хроники, военные ВСУ не ведут в этом населённом пункте активных боёв, в основном они сидят в развалинах и подвалах.
«С российской стороны активно работают FPV-дроны и артиллерия. Параллельно действиям в Клещеевке «Смерчи» и «Тюльпаны» активно насыпают ВСУ в районе опорника «Остров» и рядом с ним, отрабатывается логистика противника», — добавляет Военная хроника.
Ранее Военная хроника сообщала, что бой за село Клещеевка в ДНР перешёл в активную стадию.