Корреспондент RT показал, как российские бойцы держат оборону на берегу Днепра

Корреспондент RT Иван Полянский посетил позиции защитников левого берега реки Днепр в Херсонской области. Здесь бойцы защищают позиции и развивают дальнейшее наступление, а боевой настрой верой и музыкой поддерживает полковой священник отец Олег.

«Основная задача — это держать оборону, не допустить, чтобы противник каким-либо способом смог сюда высадиться, переправиться», — рассказал журналисту российский военный.

По его словам, на этом участке фронта готовы минные поля, а система огня давно выстроена.

«Всё пристрелено, знаем каждый метр», — отметил он.

Другой боец рассказал, что иногда по ночам противник появляется на виду. По вражеской технике сразу начинают работать миномёты и танки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

Бойцов подразделения представили к получению госнаград. Сами военные сообщили, что бой был быстрым и тяжёлым.