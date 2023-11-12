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Корреспондент RT показал, как российские бойцы держат оборону на берегу Днепра

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Корреспондент RT Иван Полянский посетил позиции защитников левого берега реки Днепр в Херсонской области. Здесь бойцы защищают позиции и развивают дальнейшее наступление, а боевой настрой верой и музыкой поддерживает полковой священник отец Олег.
Корреспондент RT показал, как российские бойцы держат оборону на берегу Днепра
  • РИА Новости

«Основная задача — это держать оборону, не допустить, чтобы противник каким-либо способом смог сюда высадиться, переправиться», — рассказал журналисту российский военный.

По его словам, на этом участке фронта готовы минные поля, а система огня давно выстроена.

«Всё пристрелено, знаем каждый метр», — отметил он.

Другой боец рассказал, что иногда по ночам противник появляется на виду. По вражеской технике сразу начинают работать миномёты и танки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

Бойцов подразделения представили к получению госнаград. Сами военные сообщили, что бой был быстрым и тяжёлым.

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