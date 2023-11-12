Корреспондент RT показал, как российские бойцы держат оборону на берегу Днепра
- РИА Новости
«Основная задача — это держать оборону, не допустить, чтобы противник каким-либо способом смог сюда высадиться, переправиться», — рассказал журналисту российский военный.
По его словам, на этом участке фронта готовы минные поля, а система огня давно выстроена.
«Всё пристрелено, знаем каждый метр», — отметил он.
Другой боец рассказал, что иногда по ночам противник появляется на виду. По вражеской технике сразу начинают работать миномёты и танки.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.
Бойцов подразделения представили к получению госнаград. Сами военные сообщили, что бой был быстрым и тяжёлым.