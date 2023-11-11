Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
- РИА Новости
Об этом рассказали сами военнослужащие, их слова приводит РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.
11 украинских военнослужащих взяты в плен.
«Командир взял группу из 15 человек и повёл в бой. Бой был быстрый, тяжёлый, не сказать, что нудный. Скоротечный», — рассказал один из сослуживцев Арсаланова.
Он добавил, что российские бойцы в ходе боя работали слаженно, а командир отдавал чёткие приказы.
По словам другого бойца, Арсаланов в ходе боя демонстрировал хладнокровие и спокойствие, которые передались его солдатам.
Ранее стало известно, что бойцов подразделения группировки «Днепр» представили к получению госнаград за отражение атак украинских войск на Херсонском направлении фронта.