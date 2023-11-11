Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Бой, в ходе которого российские военнослужащие взяли в плен 11 морпехов Вооружённых сил Украины, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжёлым.

Об этом рассказали сами военнослужащие, их слова приводит РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

11 украинских военнослужащих взяты в плен.

«Командир взял группу из 15 человек и повёл в бой. Бой был быстрый, тяжёлый, не сказать, что нудный. Скоротечный», — рассказал один из сослуживцев Арсаланова.

Он добавил, что российские бойцы в ходе боя работали слаженно, а командир отдавал чёткие приказы.

По словам другого бойца, Арсаланов в ходе боя демонстрировал хладнокровие и спокойствие, которые передались его солдатам.

Ранее стало известно, что бойцов подразделения группировки «Днепр» представили к получению госнаград за отражение атак украинских войск на Херсонском направлении фронта.