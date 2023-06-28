«Сначала разберитесь внутри — у вас огромные потери»: эксперты прокомментировали слова Резникова о контрнаступлении ВСУ

Несмотря на крупные потери с начала так называемого контрнаступления, глава Минобороны Украины заявляет, что ВСУ якобы продемонстрировали лишь «предпросмотр» предстоящих усилий на линии боевого соприкосновения. Между тем российская сторона регулярно фиксирует значительные потери ВСУ в личном составе и технике. Эксперты, в свою очередь, придерживаются мнения, что неудачи Киева очевидны — украинские войска даже не дошли до первой линии российской обороны. По мнению аналитиков, Киеву остаётся лишь искать оправдания, в частности, настаивать на поставках техники, которая якобы изменит положение дел ВСУ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил изданию Financial Times, что текущие «достижения Киева» по части контрнаступления якобы являются лишь «предпросмотром» более масштабных грядущих усилий.

«Когда это произойдёт, вы все это увидите… Все всё увидят», — заявил Резников.

Он также уточнил, что основные резервы ВСУ, в том числе большинство бригад, недавно прошедших обучение на Западе и располагающих танками и бронетехникой НАТО, «ещё не были задействованы в бою».

Ранее в Киеве связали текущее положение дел на линии соприкосновения с потребностью убеждать западных партнёров в необходимости поставок тех или иных видов оружия. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, за это время российская сторона построила эффективную оборонительную систему.

Минобороны России, в свою очередь, систематически сообщает о безуспешных попытках украинских войск вести наступление на ряде направлений. В МО РФ констатируют, что атаки ВСУ отражаются умелыми и слаженными действиями подразделений российских военных.

В то же время сообщается о крупных потерях Киева в живой силе и технике с начала контрнаступления. По оценке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, уровень потерь Киева в живой силе составляет по меньшей мере 13 тыс. Соответствующие данные он обнародовал в ходе совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, которое прошло 22 июня.

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Президент позднее высказался о масштабе потерь Киевом военной техники. По словам главы государства, с 4 июня противник потерял 259 танков и 780 бронемашин.

«Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102», — сказал Путин на встрече с военнослужащими 27 июня.

Кроме того, согласно опубликованному ранее разбору Военной хроники, украинские войска начали терять технику для наступления из-за сбоев связи и навигации. Как сообщили авторы канала, с 20 июня сразу несколько механизированных бригад ВСУ, задействованных в наступлении как в Запорожье, так и на Южно-Донецком направлении, столкнулись со сбоями в системах спутниковой связи и навигации GPS.

По предварительным данным, проблемы со спутниковой связью и с системами позиционирования привели к инцидентам, в ходе которых техника и личный состав ВСУ вышли на минные поля или попали в засаду.

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В беседе с RT военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык отметил, что ВСУ наступают почти в течение месяца, но даже не дошли до первой линии российской обороны.

«Умный военачальник в такой ситуации понял бы, что действительно что-то не получилось, отходим назад и будем думать. Говорить о том, что будет что-то великое, — вы сначала разберитесь внутри: у вас огромные потери... Россия не просто господствует в воздухе, она просто прессует украинскую пехоту в поле», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, «Резников и компания станут врагами народа на Украине, если этот народ откроет глаза».

«То, что происходит сейчас, наступлением нельзя назвать», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что у Киева нет другого выбора, кроме как создавать иллюзию, что вот-вот ожидается «победа над Россией».

«Они прекрасно понимают, что они уже проиграли предварительные наступления, потому что у них нет авиации, нет преимущества в воздухе, нет штурмовиков, нет многофункциональных самолётов. Они не могут прикрыть свою технику и свою пехоту, которая наступает», — сказал Литовкин в беседе с корреспондентом RT.

По его словам, речь идёт об «азбучных истинах, которые проходят на первом курсе любого училища при знакомстве с военным искусством».

«Они прекрасно это знают. Это всё заканчивается большими потерями», — заключил эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк предположил, что Украине нужно «найти отмазку».

«Сначала они говорили, что им нужны танки, потом — ракеты дальностью 300 км. Сейчас говорят: «Дайте F-16, и мы точно сможем продемонстрировать результаты». То есть по факту Украина — это чёрная дыра, которая засасывает помощь, боеприпасы, технику», — отметил эксперт.