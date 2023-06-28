Полковник ВС США Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала
- AP
Видео с заявлением опубликовано в YouTube-канале Макгрегора.
«Украинские вооружённые силы находятся на грани развала», — сказал он.
По его словам, украинские военные полностью деморализованы. Макгрегор добавил, что фиксируется много случаев дезертирства солдат ВСУ.
«У режима Зеленского большие проблемы», — заключил он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.
Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.