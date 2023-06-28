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Полковник ВС США Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала

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Бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска находятся на грани развала.
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани развала
  • AP

Видео с заявлением опубликовано в YouTube-канале Макгрегора.

«Украинские вооружённые силы находятся на грани развала», — сказал он.

По его словам, украинские военные полностью деморализованы. Макгрегор добавил, что фиксируется много случаев дезертирства солдат ВСУ.

«У режима Зеленского большие проблемы», — заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

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