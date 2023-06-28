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Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ идёт тяжело

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ идёт тяжело
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Washington Post.

Подоляк подтвердил, что контрнаступление не проходит как «блицкриг».

По его словам, данный этап тяжёлый и «требует более терпеливого подхода».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.

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