Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ идёт тяжело
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Об этом пишет The Washington Post.
Подоляк подтвердил, что контрнаступление не проходит как «блицкриг».
По его словам, данный этап тяжёлый и «требует более терпеливого подхода».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.
22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.