Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ идёт тяжело

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление украинской армии идёт тяжело.

Об этом пишет The Washington Post.

Подоляк подтвердил, что контрнаступление не проходит как «блицкриг».

По его словам, данный этап тяжёлый и «требует более терпеливого подхода».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.