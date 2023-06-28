Глава Минобороны Украины Резников заявил, что принятие страны в НАТО пока маловероятно

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что принятие страны в НАТО пока маловероятно.

«Мы понимаем, что во время горячей фазы вряд ли будет принято единогласное политическое решение», — сказал он в интервью Financial Times.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса.

Он отметил, что целью Запада является не безопасность Украины, а её использование «в качестве инструмента борьбы с Россией».