Военная хроника перечислила причины провала наступления 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области.

Отмечается, что колонна БМП M2 Bradley была блокирована при движении по небольшому коридору, который украинские войска для удобства отмечают белой ленточкой.

В реальности этот маршрут оказался небезопасным: помимо противотанковых мин, участок плотно засеян противопехотными минами как раз на случай движения войск без техники.

Эксперты сообщили, что украинские военные после подрыва техники выбираются на поля, где попадают на мины и несут серьёзные потери.

Также Военная хроника подчеркнула, что ВСУ слабо изучили местность и находившуюся в их распоряжении технику.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными украинскими боевиками.