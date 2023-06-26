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Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными боевиками ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными украинскими боевиками.
Рогов заявил о переполненности больниц Запорожья ранеными боевиками ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Как он отметил в беседе с РИА Новости, украинские боевики несут «колоссальные потери на линии фронта».

«Раненых солдат и офицеров массово, в том числе поездами, свозят в город Запорожье. Больницы города все переполнены», — добавил Рогов.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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