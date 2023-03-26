Вели огонь по жилым кварталам из HIMARS и артиллерии: ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территории ДНР и ЛНР

В ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ четыре мирных жителя получили ранения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. При этом скончался пожилой мужчина, пострадавший 23 марта в результате обстрела Горловки. В ЛНР украинские вооружённые формирования обстреляли населённый пункт Сватово, в результате чего погиб 19-летний молодой человек, также ранения получила девушка 2002 года рождения.

Украинские военные за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 снаряда из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой, а также в ранее освобождённом Ближнем», — говорится в сводке.

Кроме того, скончался мужчина 1956 года рождения, получивший ранение 23 марта при обстреле украинскими войсками Горловки.

В представительстве ЛНР в СЦКК, в свою очередь, за прошедшие 24 часа зафиксировали один обстрел со стороны вооружённых формирований Украины. ВСУ выпустили две ракеты РСЗО HIMARS по населённому пункту Сватово.

«В результате обстрела погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения, разрушен один жилой дом, и шесть домов повреждено», — говорится в сообщении.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в течение суток на Купянском направлении были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были выведены из строя две самоходные артиллерийские установки польского производства Krab, гаубица Д-20 и минометный расчёт противника. Кроме того, российским зенитным ракетным комплексом «Тор» был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия».

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«Группировка войск «Запад» не допустила переброску резервов в районе населённого пункта Стельмаховка. Кроме того, огнем расчётов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации подразделений Вооружённых сил Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково», — сказал он.

Полк «Север»

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в расположении полка «Север», где представил личному составу нового командира этого подразделения — боевого офицера Ибрагима Исмаилова.

«Это человек, который в силовых и в правоохранительных структурах в особом представлении не нуждается. Могу уверенно сказать, что он отважный и мужественный боевой офицер, который отлично зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения СВО», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в ходе общения с бойцами он напомнил о поставленных задачах по защите интересов России на территории Донбасса и Украины.

Ранее Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжёг Коран и опубликовал видео своего поступка в сети.

Прототип украинского БПЛА передан конструкторам

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российским конструкторам был передан прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе БПЛА «Лелека-100».

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«Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе БПЛА «Лелека-100», ещё не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее БПЛА «Лелека-100» был сбит российскими военными на Южно-Донецком направлении.