За сутки на Донецком направлении уничтожены до 160 военных ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ещё около 300 военнослужащих ВСУ уничтожены на Купянском и Краснолиманском направлениях. Наряду с этим за сутки ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin производства США, а также три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и другую технику.

На Купянском и Краснолиманском направлениях специальной военной операции за сутки уничтожено более 300 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны России.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены живая сила и техника ВСУ в Харьковской области.

Суммарно на этом направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника на территории Донецкой и Луганской народных республик.

За сутки на этом направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также поражены три склада боеприпасов ВСУ, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены силы ВСУ районе Угледара и Пречистовки (ДНР). Подразделения ВСУ и одна диверсионно-разведывательная группа также поражены на территории Запорожской области.

В общей сложности противник потерял на этом направлении до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Кроме того, более 35 украинских военнослужащих уничтожены на Херсонском направлении. Наряду с этим противник потерял шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

По данным Минобороны РФ, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 101 артиллерийское подразделение ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 197 районах. Наряду с этим на территории ДНР вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожили семь украинских беспилотников.

Российские военные отразили несколько атак ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.

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По словам Гордеева, сбито 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, один снаряд системы «Смерч» и два снаряда системы «Ураган».

Между тем, отметил представитель МО РФ, противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции российских войск. По его словам, отражены одна контратака и три разведки боем.

Как уточнил Гордеев, в результате уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков. Кроме того, сбиты два беспилотника: «Лелека-100» и «Фурия».

Росгвардия предотвратила диверсию в ЛНР

В ходе работы на территории ЛНР росгвардейцы обнаружили в недостроенном домовладении стрелковое оружие, ручные гранаты, самодельное взрывное устройство и более 1,7 тыс. патронов, заявили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Росгвардии, боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта, поскольку тайник находился неподалёку от маршрутов передвижения войск.