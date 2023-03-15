Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных на Донецком направлении

Украинская армия за сутки потеряла до 160 военных на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

«В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — говорится в сводке Минобороны.

Также российские военные из группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, в результате чего как в ЛНР, так и в ДНР были уничтожены более 235 военнослужащих ВСУ.