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Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 235 бойцов ВСУ

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Российские военные из группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, в результате чего как в ЛНР, так и в ДНР были уничтожены более 235 военнослужащих ВСУ.
Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 235 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Армия России в том числе наносила удары авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

В результате были поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Торское, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва и Невское в ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожены свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что потери ВСУ растут, в феврале они превысили 11 тыс. Это на 40% превышает потери Киева за январь.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.

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