Минобороны России: в Запорожской области сбит украинский Ми-8

Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолёт Ми-8.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.

12 марта сообщалось, что два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины были сбиты средствами ПВО Вооружённых сил России в Запорожской и Харьковской областях.