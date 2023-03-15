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Минобороны России: в Запорожской области сбит украинский Ми-8

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Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолёт Ми-8.
Минобороны России: в Запорожской области сбит украинский Ми-8
  • РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.

12 марта сообщалось, что два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины были сбиты средствами ПВО Вооружённых сил России в Запорожской и Харьковской областях.

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