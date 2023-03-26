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В ВСУ рассказали о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепёк»

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Российские тяжёлые огнемётные системы почти не оставляют шансов на выживание тем, кто попадает под их обстрел, заявили украинские военные в интервью изданию «СТРАНА.ua».

«При залпе «Солнцепёка» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает всё что можно», — рассказал один из военных.

В материале отмечается, что превосходство российской артиллерии под Артёмовском (Бахмутом) отрезало украинскую армию от большинства ведущих в город дорог.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.

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