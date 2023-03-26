В ВСУ рассказали о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепёк»
«При залпе «Солнцепёка» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает всё что можно», — рассказал один из военных.
В материале отмечается, что превосходство российской артиллерии под Артёмовском (Бахмутом) отрезало украинскую армию от большинства ведущих в город дорог.
Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.