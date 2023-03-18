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Боец Группы Вагнера рассказал об использовании танков Т-80БВМ в боях за Артёмовск

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Танкисты ЧВК «Вагнер» активно применяют танки Т-80БВМ в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут), рассказал боец подразделения.
Боец Группы Вагнера рассказал об использовании танков Т-80БВМ в боях за Артёмовск
  • РИА Новости

«Танк замечательный, защищает нас, подвижный, манёвренный. Т-80БВМ — броня, скорость, в конвейере 28 снарядов», — цитирует РИА Новости бойца.

Он отметил, что машина оснащена всепогодным тепловизионным прицелом и способна работать в различных условиях.

По его словам, за сутки экипаж танка выпускает по противнику около 60–80 снарядов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.

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