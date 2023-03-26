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РИА Новости: Киев отправляет на сложные участки фронта военных из русскоязычных областей

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Киев умышленно отправляет на самые сложные участки боёв в ДНР мобилизованных военных из русскоязычных областей Украины. Об этом сообщили РИА Новости российские солдаты под Марьинкой.
РИА Новости: Киев отправляет на сложные участки фронта военных из русскоязычных областей
  • Legion-Media

«В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, — погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон. Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают —  собственная власть украинская, их собственное командование», — сказал российский военный.

Военные билеты украинцев, которые он показал агентству, подтверждают, что среди погибших есть жители Одесской области.

Другой российский военный отметил, что погибшие украинские мобилизованные были прописаны в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее отметил, что мобилизация на Украине происходит в основном в восточных регионах страны.

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