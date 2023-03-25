Гагин: украинская мобилизация больше идёт на востоке страны

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине происходит в основном в восточных регионах страны.

По его словам, из сообщений украинских военных в соцсетях и показаний пленных можно сделать вывод, что мобилизация на Украине идёт в основном на востоке.

«Ввиду того что с западных областей те, кто захотел сам, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их», — цитирует РИА Новости.

Он отметил, что мобилизация «приобретает чудовищные формы», приведя в пример создание в Одессе временного изолятора для будущих военнослужащих.

Как ранее сообщал RT, об острой нехватке людей в украинской армии заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, в частности, что по этой причине украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».