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Гагин: украинская мобилизация больше идёт на востоке страны

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине происходит в основном в восточных регионах страны.

По его словам, из сообщений украинских военных в соцсетях и показаний пленных можно сделать вывод, что мобилизация на Украине идёт в основном на востоке.

«Ввиду того что с западных областей те, кто захотел сам, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их», — цитирует РИА Новости.

Он отметил, что мобилизация «приобретает чудовищные формы», приведя в пример создание в Одессе временного изолятора для будущих военнослужащих.

Как ранее сообщал RT, об острой нехватке людей в украинской армии заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, в частности, что по этой причине украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».

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