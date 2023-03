Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в украинской армии ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают, несмотря на отсутствие какой-либо подготовки.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сообщил, что на глазах жителей Одессы мужчин самых разных возрастов от 16 до 50 лет забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».

Ссылаясь на статьи The New York Times и The Washington Post, Макгрегор добавил, что средняя продолжительность жизни новобранцев на поле боя (от трёх до четырёх часов) объясняется отсутствием опыта и подготовки.

Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.

14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.